鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估下修至80.01元，預估目標價為1050元

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2023年EPS預估：中位數由80.66元下修至80.01元，其中最高估值85.29元，最低估值62.34元，預估目標價為1050元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|85.29
|97.44
|109.71
|最低值
|62.34
|75.22
|109.71
|平均值
|78.96
|87.71
|109.71
|中位數
|80.01
|88.37
|109.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|316,054,000
|365,359,000
|400,605,504
|最低值
|258,465,000
|296,015,000
|400,605,504
|平均值
|299,167,605.04
|335,749,492.66
|400,605,504
|中位數
|300,161,287.5
|338,877,000
|400,605,504
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|81.07
|49.46
|49.25
|36.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
|163,600,423
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6669/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。