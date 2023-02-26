〈觀察〉硫酸鎳、純鎳技術轉換加速 有助鎳價波動收斂

去年國際鎳價飆漲，除受國際製造廠減產影響、電動車電池需求看增外，高冰鎳、硫酸鎳、純鎳間的轉換出現價差，導致價格大幅波動，不過隨著冶煉技術成熟，預期鎳產品價差有望收斂，倫鎳價格也有望趨穩。

隨著技術精進，鎳生鐵可以做成高冰鎳，高冰鎳可進一步製成硫酸鎳，而硫酸鎳可再還原到純鎳，不只產能可以快速轉換，價格上也出現驚人變化。

以硫酸鎳價格為例，加工成本不到 1000 元即可做成純鎳，而去年底純鎳價格飆漲到 3 萬美元，不過硫酸鎳的價格才落在 2 萬美元左右，價差相當劇烈。

另外，EV 純電動汽車電池需求增加，高冰鎳就是主要原料，據統計，目前全球高冰鎳年需求量約 50 萬噸，預估 2050 年需求量將翻倍跳增，未來鎳交易量將逐步攀升。

業界預期，當鎳生鐵、高冰鎳、硫酸鎳、純鎳之間的產能轉換與工藝日漸成熟、製造成本收斂，價差也將逐步縮小，有望藉此讓鎳價趨於穩定。

華新資源事業產線逐步完工，其中印尼旭日廠去年第四季完成冰鎳產線試車，預計本季底量產，另外第二季自有電廠併網啟動後，將可達到全產全銷；印尼緯創廠預計第四季完成試車，明年第一季量產。

華新對兩廠的持股比例計算，預計 2024 年冰鎳產能可達 8.4 萬噸。