〈貴金屬盤後〉通膨火熱加重Fed升息壓力 黃金周線連四黑、跌到今年低點

黃金期貨周五 (24 日) 收在今年來最低點，周線更連續四個月收黑，主因是美國公布的 1 月個人消費支出 (PCE) 物價指數增幅遠超乎預期，顯示聯準會 (Fed) 恐需延續激進升息政策，才足以壓制通膨。

4 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 9.70 美元或 0.5%，收在每盎司 1817.10 美元，為 12 月 28 日以來最低水準。

黃金期貨本周共下跌 1.8%，連續四周收黑，上周已跌 1.3%。

美國商務部周五公布，Fed 偏好的通膨指標、1 月核心 PCE 月比躍增 0.6%，年比上漲 4.7%，高於市場預估的 0.4% 和 4.3%，顯示通膨依然高得頑強，要回到疫情前偏低水準仍有長路要走。

此外，1 月的個人消費支出反彈 1.8%，創將近兩年來最大增幅，但主要反映汽車銷售強勁，而此因素不太可能延續。這是該指數三個月來首次上揚，且增幅超過市場預估的 1.4%。

數據公布後，美元和美債殖利率雙雙攀高，延續自 2 月初以來的升勢，反映投資人對 Fed 更濃厚的升息預期。

追蹤美元對六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.7% 至 105.27，而且單周創下去年 9 月以來最佳表現，還是超過四個月以來最長連漲。

黃金對美國利率極為敏感，因為黃金本身不孳息，升息會使持有黃金的機會成本提高，而且黃金以美元計價，升息會推升美元匯價，讓海外買價買進時須付出更高成本。美債殖利率周五的升勢，進一步助長美元氣勢。

SPI 資產管理執行夥伴 Stephen Innes 說：「美國陸續公布更強的經濟成長、就業和零售銷售，促使 Fed 必須回應以緩和火熱的經濟，這些讓投資人紛紛把心態調整為『高利率持續更久』的想法，並傷害黃金。」

他表示，若美國未來幾周公布的 2 月經濟數據有所降溫，包括消費、就業和通膨等，才會有利於黃金走勢。

美國下周將公布 1 月耐久財訂單，OADNA 資深市場分析師 Edward Moya 認為可能顯示製造業景氣升溫，強化美國經濟並未減弱的預期心理，這理論上會助長通膨升溫的預期。

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