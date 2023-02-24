同泰淨值不到5元 3/2起改列全額交割

PCB 廠同泰電子 (3321-TW) 因淨值低於 5 元，證交所依規定，將自 3 月 2 日起改列全額交割股。

證交所表示，同泰電子近期財報顯示，其淨值已低於財報所列示股本二分之一，因此證交所營業細則第 49 條第 1 項第 1 款規定之情事，將自 3 月 2 日起變更交易方法，也就是打入全額交割股。

同泰電子淨值低，股價也有氣無力，今 (24) 日下跌 0.06 元收在 8.36 元。

