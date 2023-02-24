鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估下修至14.52元，預估目標價為210元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台光電(2383-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.79元下修至14.52元，其中最高估值17.59元，最低估值12.3元，預估目標價為210元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|17.59
|21.11
|20.73
|最低值
|12.3
|16.08
|17.1
|平均值
|14.82
|17.79
|18.91
|中位數
|14.52
|17.68
|18.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|43,945,000
|48,589,000
|48,680,038
|最低值
|35,225,000
|39,710,000
|43,765,727
|平均值
|39,032,523.65
|43,380,264
|46,222,882.5
|中位數
|38,878,000
|43,175,500
|46,222,882.5
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.24
|16.5
|11.33
|10.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|38,672,549
|38,500,026
|27,200,786
|24,865,522
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2383/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。