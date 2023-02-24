鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估下修至14.52元，預估目標價為210元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台光電(2383-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.79元下修至14.52元，其中最高估值17.59元，最低估值12.3元，預估目標價為210元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 17.59 21.11 20.73
最低值 12.3 16.08 17.1
平均值 14.82 17.79 18.91
中位數 14.52 17.68 18.91

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 43,945,000 48,589,000 48,680,038
最低值 35,225,000 39,710,000 43,765,727
平均值 39,032,523.65 43,380,264 46,222,882.5
中位數 38,878,000 43,175,500 46,222,882.5

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 15.24 16.5 11.33 10.14
營業收入
(單位：新台幣千元)		 38,672,549 38,500,026 27,200,786 24,865,522

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2383/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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