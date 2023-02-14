盤中速報 - 台光電(2383)急跌-2.33%報188.5元，成交246張

台光電(2383-TW)近5分K跌速2.33%，14日09:06報188.5元，成交246張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台光電(2383-TW)近5日股價上漲4.93%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌1.13%。台灣加權指數上漲0.98%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,719 張
- 外資買賣超：+1,859 張
- 投信買賣超：-184 張
- 自營商買賣超：+44 張
- 融資增減：-203 張
- 融券增減：+9 張
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+38.30%
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原投組報酬率
+28.33%
$12,833
投組標的成分
40%
3207
20%
8222
20%
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