鉅亨速報 - Factset 最新調查：頎邦(6147-TW)EPS預估上修至6.22元，預估目標價為72.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對頎邦(6147-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.17元上修至6.22元，其中最高估值6.47元，最低估值5.9元，預估目標價為72.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.47
|7.32
|7.86
|最低值
|5.9
|7.03
|7.86
|平均值
|6.19
|7.2
|7.86
|中位數
|6.22
|7.17
|7.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23,938,000
|27,266,999.59
|27,624,968
|最低值
|21,086,000
|22,734,000
|27,624,968
|平均值
|23,080,093.79
|25,790,582.84
|27,624,968
|中位數
|23,381,005
|26,442,000
|27,624,968
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.41
|9
|5.61
|6.28
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,010,157
|27,082,040
|22,275,284
|20,419,492
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6147/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。