鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估上修至19.04元，預估目標價為255元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.85元上修至19.04元，其中最高估值20.6元，最低估值16.5元，預估目標價為255元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|20.6
|25.3
|25.45
|最低值
|16.5
|21.71
|25.45
|平均值
|18.67
|22.72
|25.45
|中位數
|19.04
|22.35
|25.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|103,942,000
|124,569,000
|94,722,396
|最低值
|69,410,233.5
|78,558,793.79
|94,722,396
|平均值
|86,525,730.44
|98,190,025.57
|94,722,396
|中位數
|90,600,824.02
|97,952,079.88
|94,722,396
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|14.8
|12.2
|11.65
|10.37
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|72,159,554
|59,477,759
|59,132,232
|50,472,590
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/5871/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。