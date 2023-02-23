中租-KY今年續拚業績成長 東協業務目標年增2成

無懼經濟放緩陰霾，中租 - KY(5871-TW) 今 (2023) 年目標仍力拚業績成長，董事長陳鳳龍表示，預估今年東協成長幅度目標上看 2 成，台灣及中國大陸市場目標也各有 10% 到 15% 的成長率。

租賃龍頭中租 - KY 今 (23) 日舉行線上法說，陳鳳龍表示，今年經濟成長率不太好的情況下，仍要維持成長動能，但在訂定成長目標時不會過於躁進，會以穩健成長為目標。

根據中租訂定的目標，東協市場預估年成長 15% 到 20%；中國大陸則因防疫政策鬆綁有望推升經濟復復甦，因此訂出年成長率 10% 到 15% 的超高目標；至於今年經濟成長率放緩的台灣同樣以成長 10% 到 15% 為目標。

中租 - KY 截至去年底，合併延滯率從 2.2% 提高至 2.4%，原因在於中國大陸解封後導致疫情急速升溫，拖累延滯率從 2.4% 攀升至 2.7%，東協市場的延滯率也從 2.8% 上升至 3.3%，儘管延滯率升溫，但都在可控範圍內。另外，台灣市場的延滯率則相對平穩，維持 1.9% 不變。

陳鳳龍指出，去年受疫情影響，衝擊公司業務推展，但整體而言仍順利達成年度的設定目標，展望今年，雖仍將繼續追求業務成長，但仍會以穩健成長為設定目標。

中租 - KY 去年稅後純益 272.3 億元，年增幅 26%，去年每股稅後純益 (EPS)17.17 元，持續刷新歷史新高紀錄，三大市場中，台灣與東協相對亮眼，獲利年增幅分別為 24%、19%，中國大陸則受疫情與封控衝擊，去年年增率僅 4%。

另外，中租 - KY 今天也公告今年 1 月自結獲利數據，單月合併稅後純益 20.8 億元，較去年同期減少約 3%，每股稅後純益 (EPS)1.31 元，獲利微幅減少主要是受升息影響，導致台灣、東協兩大市場的利息費用增加，但如與去年 12 月相比，獲利仍有 1 成的增幅。