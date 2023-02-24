鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)目標價調升至255元，幅度約3.95%

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對中租-KY(5871-TW)提出目標價估值：中位數由245.3元上修至255元，調升幅度3.95%。其中最高估值270元，最低估值205元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予中租-KY(5871-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀0位。
中租-KY(5871-TW)今(24日)收盤價為225.5元。近5日股價下跌2.81%，相關其他類指數近5日下跌0.42%，台灣加權指數上漲0.42%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。