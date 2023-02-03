鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估上修至19.02元，預估目標價為217.5元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.65元上修至19.02元，其中最高估值20.6元，最低估值16.5元，預估目標價為217.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|20.6
|25.3
|最低值
|16.5
|21.67
|平均值
|18.71
|22.85
|中位數
|19.02
|22.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|103,942,000
|124,569,000
|最低值
|68,922,200.1
|78,086,986
|平均值
|88,595,130.91
|97,975,444.33
|中位數
|96,142,000
|92,006,064.01
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|14.8
|12.2
|11.65
|10.37
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|72,159,554
|59,477,759
|59,132,232
|50,472,590
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/5871/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。