鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估上修至19.02元，預估目標價為217.5元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.65元上修至19.02元，其中最高估值20.6元，最低估值16.5元，預估目標價為217.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 20.6 25.3
最低值 16.5 21.67
平均值 18.71 22.85
中位數 19.02 22.41

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 103,942,000 124,569,000
最低值 68,922,200.1 78,086,986
平均值 88,595,130.91 97,975,444.33
中位數 96,142,000 92,006,064.01

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 14.8 12.2 11.65 10.37
營業收入
(單位：新台幣千元)		 72,159,554 59,477,759 59,132,232 50,472,590

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/5871/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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