美股盤前：拜登將聯手G7進一步對俄羅斯進行全面性制裁

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 32 分)：

■ 道瓊指數：下跌 60 點，跌幅 -0.18% 至 33122。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 67，跌幅 -0.56% 至 12140.50。

■ 標普 500 指數：下跌 10.50，跌幅 -0.26% 至 4008.25。

【今日總經數據】美國 1 月 PCE 物價指數、美國 1 月新屋銷售、美國 2 月密大消費這信心指數。

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二、美股盤前關注重點

1. 莫德納 (MRNA-US) 季報：新冠疫苗需求大降 3 成，公司利潤大縮水，昨日莫德納於盤前發布 Q4 季報，莫德納季度營收達 50.84 億美元，同比下滑 30%；淨利潤達 15 億美元，同比下滑 70%；EPS 達 3.61 美元，同比下滑 68%。

隨著各地疫情趨緩，對於新冠疫苗的需求也大幅下滑，第四季度新冠疫苗的銷售與前年同期相比下滑 30% 至 48.59 億美元，也因而讓公司獲利大幅受到影響。昨日莫德納大跌 - 6.7%，終場收在 147.57。

2. Netflix 宣部在 100 多個國家降價 Netflix 昨日發表聲明表示：「我們一直在探索改進會員體驗的方法，我們可以確認，在某些國家 / 地區，我們正在更新方案的定價。」此次降價主要影響超過 1,000 萬個訂閱者，調整定價地區包含亞洲、美洲、中東地區。大都為收入相對較低的地區，像是越南、印尼、泰國和菲律賓等市場，價格降幅最高約下降 50%，主要也是這些地區的訂閱增漲一直比較慢。昨日 Netflix 下跌 3.35%，收在 323.65。

3. 拜登將聯手 G7 進一步對俄羅斯進行全面性制裁：白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 昨日表示，美國總統今將與 G7 元首和烏克蘭總統舉行線上會議，將討論對俄羅斯實施全面性制裁，範圍包含銀行、國防科技。

同時將提供烏克蘭新一輪的經濟、能源、安全援助。除此之外，尚皮耶還提到，白宮不久將提名聯準會副主席，目前為透漏更多細節，但市場傳言，西北大學金榮教授艾伯莉 (Janice Eberly) 和哈佛大學經濟學家黛南 (Karen Dynan) 都是可能人選。

4. 庫克恐遭剔除蘋果董事會：蘋果年度股東大會將於 3 月 10 日召開，然據 Fox Business 的報告顯示，國家法律和政策中心 (NLPC) 提議撤銷蘋果兩名董事會成員，現任執行長蒂姆 · 庫克 (Tim Cook) 和阿爾 · 戈爾(Al Gore)。目前 NLPC 已像美國證券交易委員會遞交兩份豁免申請，蘋果股東有機會在股東大會當日對此提案進行投票、認明董事會成員或其他行政行為。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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