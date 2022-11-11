〈敦泰法說〉庫存去化約1年 裁減人事10-13% 高階主管同步減薪

驅動 IC 廠敦泰 (3545-TW) 今 (11) 日召開法說會，董事長胡正大表示，儘管最壞的時間點已過，但目前市況仍不明朗，預計庫存要回到正常水位還需要調整 9 個月到 1 年，公司內部正進行精實管理，預計淘汰 10-13% 員工，皆為非研發人才，高階主管也同步減薪。

敦泰今日一舉打消近 25 億元庫存跌價損失，胡正大表示，未來有可能再度提列，但機率不是那麼高，預計庫存高峰時間點是在今年第三季，第四季開始下降。

敦泰此次提列的產品大多為 TDDI，胡正大坦言，第四季 TDDI 等驅動晶片報價仍持續看跌，不過，最壞情況已經過了，價格跌幅會趨緩，由於敦泰在手庫存還是偏高，預計要降到健康水準還需要一段時間。

展望後市，胡正大說，對市場不確定性仍不能樂觀看待，目前整體市況還不明朗，大家對明年看法也偏保守，但看起來不至於比現在更壞。

至於與晶圓廠簽訂長約 (LTA)，胡正大補充，敦泰與客戶、供應商積極協商，採取加簽補充協議的作法，傾向保留長約的有效性，對供貨、採購兩方都保留彈性，作法如將 3 年合約延長到 4 年，在採購總數不變下拉長合約時間拉長，現階段客戶、供應商都可以接受，尚無違約或繳付違約金情況發生。

胡正大也說明，今年長約客戶端的拉貨力道相當弱，有 7 成客戶都無法達成合約水準，造成敦泰庫存過高，但目前多已重新簽約。