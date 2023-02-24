盤中速報 - 大江(8436)股價急跌至216.0元，跌幅達7.1%

大江(8436-TW)24日10:32股價下跌16.5元，報216.0元，跌幅7.1%，成交2,737張。

大江(8436-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為保健食品及保養品之研發、製造及銷售。

近5日股價上漲9.41%，櫃買指數上漲2.32%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,971 張
  • 外資買賣超：+685 張
  • 投信買賣超：+1,405 張
  • 自營商買賣超：-119 張
  • 融資增減：-371 張
  • 融券增減：0 張

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