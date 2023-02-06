【產業概觀】疫情促使保健意識提高，超過90％廠商認為電商將帶動保健食品成長；保健食品概念股一覽

保健營養是食品需求層次提升與食品產業升級的重要方向。

台灣的保健營養產品，在 2021 年朝向微生物、植物與動物性關鍵原料的保健營養價值研究、設計、製造與客製產品開發精進；當中又以紅麴、益生菌、樟芝、綠藻等微生物得開發應用和布局最為積極。

在高齡化、生活步調與慢性病增加的情況下，運動健身和自我保養的預防保健意識提高，同時 COVID-19 疫情帶動民眾對於自身免疫力提升的重視，成為帶動台灣 2021 年保健營養食品市場的主要因素。

按照經濟部工業生產統計，國內保健類食品分為錠狀、顆粒粉末產品、膠囊、嬰兒配方食品、病患用食品與其他營養保健食品。2021 保健營養品年產值為 215 億元較 2020 成長 10.22%，而 2020 保健食品市場規模為 1,512 億元，成長率為 5.6%，預估 2021 年市場規模將來到 1,596 億元，約成長 5.6%。

當前市售保健營養產品前四大主力功效訴求項目名分別為

腸胃道保健、免疫調節 (增強免疫力)、營養補充、護眼 (包括緩解視疲勞)

潛力功效前四名 為免疫調節 (增強免疫力)、護眼 (包括緩解視疲勞)、延緩衰老、腸胃道保健及減重、減脂 / 體重控制。

顯見腸胃道保健、免疫調節 (增強免疫力) 及護眼 (包括 緩解視疲勞) 不管在現在或未來都是多數國內業者看好的保健營養食品功效項目，可能受疫情影響，消費者為強化自身防護力所致。

此外，疫情也令居家辦公興起，在家辦公的狀態下將更依賴 3C 產品，護眼 (包括緩解視疲勞) 產品之需求將更為強勁。

2021 年 3 月衛福部食藥署正式公告保健營養食品 GMP 驗證方案，提供業者運用申請，主要是協助保健營養品業者精進工廠生產製程的管理。

截至 2022 年 3 月，已有勇健、杏輝、葡萄王、台灣利得、大江生醫、逢興、景岳等 26 個工廠取得驗證。

保健食品場為強化營運體質，也嘗試透過新夥伴合作關係或加入社群媒體等網路行銷，拓展市場，如葡萄王、統一、大江、黑松等公司合作共力，晨暉等廠商透過 IPO 展現專業研發代工特質。

相關概念股主要有 (1271-TW) 晨暉、(1707-TW)葡萄王、(3164-TW)景岳、(8436-TW)大江、(4728-TW)雙美、(1734-TW)杏輝、(1786-TW)科妍等廠商。

雖然已到了後疫情時代，但民眾自主健康意識風氣已經興起和電商的便利，超過 90% 的國內廠商認為未來保健營養產品的網路市場將有不同程度的成長，將有助於整體產業規模產值上升，就有利於相關公司的營運表現。

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