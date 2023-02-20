產業研究：保健食品市場三大動力續成長！益生菌新品佔比達47％？

一、保健食品市場規模

在高齡化、生活步調與慢性病增加的情況下，運動健身和自我保養的預防保健意識提高，同時 COVID-19 疫情帶動民眾對於自身免疫力提升的重視，成為帶動台灣保健營養食品市場的主要因素。

按照經濟部工業生產統計，國內保健類食品分為錠狀、顆粒粉末產品、膠囊、嬰兒配方食品、病患用食品與其他營養保健食品。

二、2022 年保健食品市場出現的 3 現象

(1) 非膠原不可美容飲料持續增長：資生堂推出 2 只膠原蛋白新品，主打 4D 美容法，每個人都有自己最美的角度，資生堂要幫每位女性打造專屬的美麗，再次取得化妝品獎保健品類第一名。

銷售百億企業都選擇液態膠原做明星，產品進一步分析美容產業指標企業銷售額，在美容保健品類，都以液態飲品做為明星產品，除了銷售單價較高，營收相對也較高。更可以利用這個品類建立與品牌競爭優勢，製造門檻，更不易被市場複製。

(2) 減肥是消費者最關注的話題、睡眠則是第 3 大關注話題：要減肥第一個想到「酵素益生菌」，疫情爆發消費者多在家只吃不動，減脂需求高漲，春節期間酵素品類更是登上淘寶熱銷營養保健品類第三名。

(3) 「益生菌」非做不可：根據 Innova Databas 統計，全球與消化系統相關的新品數量，2017-19 年 CAGR 19%，成長率遠高於整體保健食品成長率 7%，代表未來市場成長潛力大。在所有產品中，以益生菌 / 益生質類占比最高，將近一半，其次是高蛋白 / 蛋白來源類、高纖維類、免疫健康調節等。

而與保健食品相關概念股主要有 (1271-TW) 晨暉、(1707-TW)葡萄王、(3164-TW)景岳、(8436-TW)大江、(4728-TW)雙美、(1734-TW)杏輝、(1786-TW)科妍等廠商。(延伸閱讀：2022 保健食品市場持續成長！受惠公司有哪些？)

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