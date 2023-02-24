烏克蘭危機滿一周年 王毅：勸和促談 探索政治解決有效途徑

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅表示，中國將勸和促談，與國際社會共同探索政治解決烏克蘭危機有效途徑，並再次強調若美國執意在偵測氣球事件上借題發揮，中方奉陪到底。

《環球時報》報導，王毅周三（22 日）在結束法國、義大利、匈牙利、俄羅斯等國訪問行程後，接受陸媒採訪，他在提及烏克蘭戰爭時說，中方立場歸結起來一句話，就是「勸和促談」；過去一年來，「我們沒有袖手旁觀，從不火上澆油，更反對趁火打劫。我們積極推動局勢降溫，鼓勵支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力」。

他說，這場危機發生在歐洲，波及全球，不能無限期拖下去，中方支持歐洲在勸和促談方面發揮更加積極和建設性的作用。

王毅表示，中方將根據事情是非曲直，繼續發揮建設性作用，鼓勵支持當事方不放棄任何致力於和平的努力，與國際社會一道，積極探索政治解決危機有效途徑。

事實上，中國外交部也在周五提出政治解決烏克蘭危機的立場，主張啟動和談是化解這場危機的唯一可行出路，反對動用核武，並呼籲停止單邊制裁。

提及訪俄行程，王毅說，此行他再次確認中俄元首確定的雙邊關係目標。雙方梳理元首共識落實工作，商定繼續保持高層往來，深化戰略協作，維護兩國共同利益和各自正當權益。

在中國間諜氣球方面，王毅表示，所謂無人飛艇事件，完全是一次因不可抗力導致的偶發意外事件，但美方置若罔聞，濫用武力，繼而炒作升級，抹黑中國。這種做法不代表其強大，反而暴露出缺乏理性。未來史書將會註明這是美國製造的一場鬧劇和作秀。

他說：「在同美國務卿布林肯非正式接觸時，我明確告訴美方，不要出於國內政治需要再做這樣的荒唐事了。美方應拿出誠意，正視並解決此事給中美關係造成的損害。如果美方執意借題發揮、擴大事態，中方必將奉陪到底。」