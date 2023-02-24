盤中速報 - 聯亞(3081)急跌-2.17%報134.0元，成交2,869張

聯亞(3081-TW)近5分K跌速2.17%，24日09:31報134.0元，成交2,869張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯亞(3081-TW)近5日股價上漲4.3%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲4.94%。櫃買指數上漲2.32%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-701 張
  • 外資買賣超：-978 張
  • 投信買賣超：+154 張
  • 自營商買賣超：+123 張
  • 融資增減：+717 張
  • 融券增減：+3 張

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