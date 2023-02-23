盤中速報 - 聯亞(3081)急拉3.01%報137.0元，成交4,282張

聯亞(3081-TW)近5分K漲速3.01%，23日10:37報137.0元，成交4,282張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯亞(3081-TW)近5日股價下跌0.4%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲5.22%。櫃買指數上漲2.13%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,042 張
  • 外資買賣超：-1,206 張
  • 投信買賣超：+150 張
  • 自營商買賣超：+14 張
  • 融資增減：+67 張
  • 融券增減：-33 張

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