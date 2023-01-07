六福攜手中租-KY 將打造遊樂園首見光電停車場

旅遊集團六福 (2705-TW) 今 (7) 日宣布，由於長年致力環境永續，將攜手中租 - KY(5871-TW) 旗下中租能源，將六福村主題遊樂園和關西六福莊的停車場，打造為光電停車場，為國內主題遊樂園首見，而總倉屋頂也將建置太陽能板，預計明 (2024) 年完工。

六福說明，此次合作案將分為二期執行，第一期為六福村主題遊樂園總倉屋頂太陽能板建置，第二期則以六福村主題遊樂園、關西六福莊停車場，為目前國內少見的大面積光電停車場建置案，也是首見主題遊樂園和太陽能業者合作推動綠能建設。

在全案完成後，六福預計可產生超過 1,200 萬度電力，每年可減少約 6,834 噸排放，相當於 18 座大安森林公園的碳吸附量。

六福強調，此案不僅響應政府發展再生能源政策，也可創造營收，太陽能光電停車場將停車場、再生能源和綠金收益三大環節結合，對消費者來說，原本無遮蔽物直接曝曬的園區內停車場完工後，體感溫度將因此較室外低 3-5 度，也可減少汽車耗損。

六福正積極深耕永續旅遊，鼓勵減碳旅行，推動動物保育，日前拿下觀光業首座遠見 CSR 暨 ESG 企業社會責任獎，也是全台首個旗下飯店皆不提供魚翅入菜的業者，目前正在興建全台唯一酒店式頂級綠商辦，將房地產、物業、零售、觀光與消費者的永續理念串接。