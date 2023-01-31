中租-KY獲利續創新高 去年每股稅後17.17元大賺逾一股本

中租 - KY(5871-TW) 今 (31) 日公告自結財務數據，去年 12 月稅後純益共 18.7 億元、年增幅約 8.4%；累計去 (2022) 年全年稅後純益共 272.3 億元，年增幅 26%，累計每股稅後純益 (EPS)17.17 元，賺逾一個股本，獲利持續創新高。

觀察中租 - KY 主要的三大市場中，台灣累計獲利年增幅達 24%，表現最為強勁，東協市場也有 19% 的年增幅排名第二，中國市場成長力道偏弱，年增幅僅 4%。

中租 - KY 表示，去年獲利創高，主要是累計合併營收年增 20%、成本費用率控制得宜，加上整體所得稅費用率較去年同期減少的緣故。

展望今 (2023) 年，中租 - KY 表示，公司將在台灣及中國大陸穩健營運基礎下，持續耕耘及擴大東協利基市場，奠定三大市場版圖，並在維持穩健資產品質下，追求成長，發展多元綠能。

中租 - KY 近年積極發展能源產業，旗下的中租能源攜手六福村主題遊樂園、關西六福莊停車場打造光電停車場，規劃在總倉屋頂建置太陽能板，預計相關工程將在 2024 年完工。

中租今天在賣壓調節下股價翻黑，早盤以 236.5 元開出後股價持續下挫，終場大跌 6.25%，收在 225 元。