彩晶去年Q4虧損擴大 全年每股虧0.86元探11年來低點

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (23) 日公布去年第四季財報，反映大環境景氣下行，面板量價低迷影響，加上認列一次性資產減損拖累，單季虧損擴大至 17.36 億元，每股虧損 0.6 元，全年虧損也擴大至 25.17 億元，每股虧損 0.86 元，寫下 11 年來低點，並決議去年不分派股利。

彩晶去年第四季營收達 37.76 億元，季減 1.27%、年減 28.31%，毛利率 - 18.84%，由上季虧損擴大，營益率達 - 42.94%，稅後虧損 17.36 億元，每股虧損 0.6 元，其中，彩晶表示，第四季公司及子公司依國際會計準則公報第 36 號，認列資產減損約 3.58 億元，但本次資產減損為非現金減損，對營運資金、現金流量無影響。

累計彩晶去年營收達 170.5 億元、年減 37.6%，毛利率 2.36%、年減 31.87 個百分點，營益率由正轉負達 - 10.61%，稅後虧損 25.17 億元，每股虧損 0.86 元。

彩晶也統計去年第四季出貨量達約 374.7 萬片 (換算 19 吋約當量)、季減 2.8%，整體產品平均售價約為 33 美元，持平上季，出貨方面，中小尺寸出貨量約 8752 萬片，大尺寸面板出貨量約 18 萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量則約為 4 萬台。

產品組合方面，彩晶指出，6.1-10.4 吋中尺寸平板產品占比 59% 最高，6 吋 (含) 以下手機面板、11 吋以上大尺寸面板則各占 29%、12%。

另一方面，彩晶今日也通過今年度資本支出約新台幣 38 億元，將用於進行工廠生產線優化、提升生產效能，包含 112 年度例行性資本支出、TS1 移機專案、CF 舊線活化專案等，預計 2 月起陸續投資，同時董事會今日也決議今年度股東會將在 5 月 25 日召開。