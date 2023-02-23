救市花招百出！中國推「連心貸」 情侶共同還房貸

中國搶救房市花招百出，繼房貸還款年齡提高到 95 歲後，又有銀行推出「連心貸」，由情侶共同還款，專家則示警，男女朋友日後若出現情感糾紛，可能導致貸款違約。

《第一財經》報導，市場傳出消息，聲稱農業銀行近期向雄安購房者推出新的商業貸款商品「連心貸」，以未婚男女朋友為共同還款人。對此農行客服人員說，確實有這項商品。

申請「連心貸」的房屋買賣合約中，登載買受人應為男女雙方，所購物件應屬雙方共同持有。男女雙方可共同申請貸款，也可由一方單獨申請貸款。一方單獨申請貸款者，另一方應作為連帶責任保證人，在貸款存續期間承擔連帶責任保證擔保。

一位房地產業界人士說，「連心貸」是農行十幾年前推出的房貸商品，全中國基本都有，但考慮到風險，很少人會辦理「連心貸」。北京地區農行一支行個貸部工作人員也證實，該支行有「連心貸」，但他沒接過這類申貸。

北京其他多家大型銀行個貸部工作人員也表示，男女朋友無法共同申請房貸。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，「連心貸」的出發點是好的，從一些購房者的角度看，也可以理解。「連心貸」和「百歲貸」相似，都涉及房貸償還有多名還款人。「連心貸」實際上是把未婚男女朋友作為共同還款人，目的是提高購房者貸款額度，壓低貸款違約風險。

從信貸商品本身風險角度看，諸葛找房數據研究中心首席分析師王小嬙指出，「連心貸」的還款主體是男女朋友，由於男女朋友更多的是情感關心，沒有法律關係，若雙方日後出現情感糾紛，很可能導致貸款違約；此外，對貸款者自身而言，若雙方面臨情感糾紛，可能會難以劃分各自義務，給自己帶來更多麻煩。

除了戀人分手以外，「連心貸」的一大爭議是如何界定未婚男女朋友關係？對此，上述農行客服工作人員說，需要男女雙方提供未婚書面聲明和戀人關係書面聲明，銀行需要留檔，具體情況需要咨詢當地辦理網點。

嚴躍進則表示：「從現實來看，如果某個購房者為了多貸款，那麼是否就可以找仲介或第三方來做共同還款人，對銀行名義稱是未婚的男女對象，這種風險並不是沒有，如何證明是男女朋友關係，從中國目前對於購房者婚姻狀況的情況看，只有單身、結婚、離異等幾種證明，男女朋友關係似乎是沒有可查詢渠道。即便是訂婚，從法律層面上也是不存在的。」