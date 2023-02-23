盤中速報 - 微星(2377)急跌-2.08%報140.5元，成交1,986張

微星(2377-TW)近5分K跌速2.08%，23日09:12報140.5元，成交1,986張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

微星(2377-TW)近5日股價上漲4.2%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.18%。台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,736 張
  • 外資買賣超：+832 張
  • 投信買賣超：+1,640 張
  • 自營商買賣超：+264 張
  • 融資增減：-195 張
  • 融券增減：-9 張

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