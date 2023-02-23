盤中速報 - 微星(2377)急跌-2.08%報140.5元，成交1,986張

微星(2377-TW)近5分K跌速2.08%，23日09:12報140.5元，成交1,986張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
微星(2377-TW)近5日股價上漲4.2%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.18%。台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,736 張
- 外資買賣超：+832 張
- 投信買賣超：+1,640 張
- 自營商買賣超：+264 張
- 融資增減：-195 張
- 融券增減：-9 張
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+16.00%
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原投組報酬率
+9.84%
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投組標的成分
40%
3027
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