這檔權證用市價敲進爆千萬元鉅額交易 證交所緊盯交割情況

滬深 2X 凱基 26 購 02(078230-TW) 今 (22) 日爆出以市價敲進 100 張、以 2800 萬元歷史天價成交，引發市場議論，證交所對此表示，已提醒券商須注意交割情形，有問題必須隨時回報。

滬深 2X 凱基 26 購 02 今天甫開盤就出現一筆鉅額交易，以每股 280 元敲進 100 張，交割金額高達 2800 萬元，對於這筆驚人的大額交易，市場議論紛紛，包括父子對敲為節省贈與稅、甚至是洗錢等各種說法眾說紛紜。

從滬深 2X 凱基 26 購 02 價格僅 0.1 元推測，投資人以 280 元敲進並成交，研判應該是胖手指打錯價格的可能性較高，至於是否為市場傳聞，透過對敲節稅，則需進一步釐清。

對此，證交所則回應，從目前現有的訊息來看，交易系統並無異常情況，但強調已經提醒券商注意相關交割情況，如有異常等問題必須立刻回報給證交所。

法人提醒，權證交易與股票大不相同，進行權證買賣交易時，應以限價單掛出要買進或賣出的價格，而非用市價單買賣，原因在於以市價單交易，經常發生「漲停買進、跌停賣出」的情形，交易價格甚至可能飆數百元。

此外，權證單日漲跌幅主要與現股漲跌幅與執行比率進行計算，並非權證價格上下 10%，投資權證時務必謹慎留意風險控管。