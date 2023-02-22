外資續敲進面板雙虎 再砍長榮航2.4萬張

台股今 (22) 日由權王台積電領跌，電子權值股一片綠油油，終場下跌 144.23 點，收在 15418.77 點，摜破月線。外資持續敲進面板雙虎，買超近 2 萬張，其中友達更獲連九買，並再出脫長榮航 2.4 萬張、已連續賣超 4 個交易日。

觀察三大法人動向，外資賣超 121.87 億元，連 4 賣，投信買超 9.47 億元，連 5 買，自營商賣超 59.55 億元，連 4 賣。三大法人合計賣超 172.06 億元。

期貨方面，外資淨多單增加 2390 口，多單未平倉口數增至 19336 口；投信增持空單 43 口，空單未平倉口數增至 8569 口；自營商增持空單 988 口，多單未平倉口數降至 5591 口。

外資今日大買臺企銀 2.3 萬張、第一金 5796 張，同步敲進面板雙虎，買超群創 1 萬張、友達 9241 張，貨櫃雙雄同獲青睞，敲進陽明 1 萬張、長榮 2634 張，買超標的主要集中傳產股，包括漢翔、亞力、雷虎、台船、三陽工業、華航、中石化與和成等。

外資賣超標的主要集中電子權值股及 ETF，賣超國泰永續高股息 2.3 萬張、元大台灣 50 8179 張、元大高股息 3787 張，國泰智能電動車及國泰台灣 5G + 各逾 2800 張。

外資大賣聯電 1.8 萬張、欣興 1.2 萬張、華邦電 8796 張，其他包括智原、宏達電、南亞科、康舒、台積電、光寶科及世界等，同遭調節。傳產股方面，外資大賣長榮航 2.4 萬張，華新、中興電同遭提款。

