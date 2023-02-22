鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估上修至40.14元，預估目標價為1050元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2023年EPS預估：中位數由39.89元上修至40.14元，其中最高估值56.64元，最低估值30.02元，預估目標價為1050元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|56.64
|75.65
|最低值
|30.02
|47.11
|平均值
|41.16
|58.51
|中位數
|40.14
|58.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|19,700,067
|23,863,843
|最低值
|14,440,000
|18,063,000
|平均值
|16,472,379.66
|20,199,930.48
|中位數
|16,281,000
|19,805,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|66.29
|44.86
|31.54
|25.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,994,646
|15,279,588
|11,810,592
|10,363,888
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/4966/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。