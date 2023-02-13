星展高階主管輪調 林鑫川回星國任策略長 黃思翰出任總經理

星展銀行 (台灣) 預計今 (2023) 年 8 月整併花旗消金業務，為讓整併迅速接軌並發揮最大綜效，星展集團趁勢進行高階主管人事輪調，來台任職總座 5 年的總經理林鑫川將回星國升任集團策略長，其遺留的總座遺缺將由企業合併專案負責人黃思翰接任，相關人事任命將在 4 月 1 日生效。

星展集團今 (13) 日宣布高階人事異動計畫，星展集團消費金融暨財富管理業務負責人林森成將卸下業務職位，轉任資深顧問，遺缺改由星展銀行 (新加坡) 總經理許志坤接任；星展集團策略長韓貴元，則轉任星展銀行 (新加坡) 擔任總經理。

林鑫川自 2018 年來台擔任星展銀行 (台灣) 總經理，5 年來帶領銀行業務穩定成長，交出 6% 的營收複合年增率、12% 稅前淨利複合年增率，以及放款與存款複合年增率分別為 6% 及 9% 的營收好成績。

星展集團表示，林鑫川任內積極推動數位創新，推出多項領先業界的數位金融解決方案；因應永續主要趨勢，也推出星展 eco 永續卡、永續連結貸款、綠色存款、藍色貸款等綠色金融商品。

林鑫川去 (2022) 年帶領星展銀行 (台灣) 拿下花旗在台消金業務，並已獲主管機關核准，替星展銀行 (台灣) 持續擴大業務版圖，也為星展成為台灣最大外銀的願景扎根厚實基礎。

星展集團表示，林鑫川回新加坡升任星展集團策略長後，將成為星展集團執行委員會成員，未來將替集團制定發展策略，推動創新與進行數位轉型，確保集團業務成長，為股東創造價值。

而即將上任的星展銀行 (台灣) 總經理黃思翰，畢業於美國哥倫比亞大學理學碩士，2004 年加入星展成為儲備幹部，任職於星展金融市場暨流動資金管理處，並於 2019 年擔任星展集團金融機構部負責人。

星展集團表示，在黃思翰領導下，包括新加坡、大中華區及英國等主要市場業務均強勁成長，為完成星展整併花旗在台消金業務的重要任務，黃思翰已在去年 4 月轉調至台灣，對台灣的業務與營運策略相當熟稔度。

星展集團表示，黃思翰接任星展銀行 (台灣) 總經理後，將善用銀行經驗，首要目標先完成星展與花旗在台消金業務合併，並進一步領台灣團隊有效發揮營運綜效，拓展星展銀行 (台灣) 業務規模。

