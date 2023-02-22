〈陸港盤後〉Fed升息憂慮再起 A股三大指數同步走低

中國 A 股市場三大指數周三（22 日）收盤同步走低，滬指跌 0.46%，利空是美股周二收盤狂瀉近 700 點，投資人預估美國聯準會（Fed）的終點利率可能會更高，投資人也靜候 Fed 將在今晚發布的 2 月會議紀要。

滬指周三收盤跌 0.46% 報 3,291.15 點，深成指跌 0.57% 報 11,900.12 點，創業板指跌 0.73% 報 2,451.9 點；兩市成交額合計人民幣 7,833 億元，「北向資金」淨賣出 47.34 億元。

保險、券商、銀行、地產、有色、電力等類股均走低，造紙、食品飲料、釀酒、家居、煤炭、半導體、醫藥等族群齊揚。

香港恒生指數周三收盤跌 0.51%，恒生科技指數跌 1.38%。

交換合約顯示，市場堅定認為 Fed 將繼續升息，預料 3 月、5 月及 6 月各調高利率 1 碼（25 個基點）。利率期貨顯示，市場預期聯邦資金利率將在 6 月攀升至 5.3％左右，而三周前市場原估終點利率將落在 4.9% 的水準。目前基準利率為 4.5% 至 4.75%。

Jan Hatzius 為首的高盛經濟學家說：「有鑒於經濟成長強勁和通膨仍高，我們預估直到 6 月，Fed 在各利率決策會議中都會升息 1 碼，終點利率將升至 5.25%-5.5%，並且 Fed 直到 2024 年都不會降息。」

此外，Fed 將在台北時間周四凌晨 3 時公布最新貨幣政策會議紀要。Fed 在 2 月會議上決議把利率調高 25 個基點，投資人可從中了解升息路徑的進一步線索，尤其是央行官員對終點利率的見解。

經濟學家指出，本周 Fed 會議紀要可能有助於揭示決策官員以更大幅度升息的意願，此前一些官員已暗示這類看法。例如 Fed「鷹王」、聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）上周表示，不排除在 3 月會議上支持升息 50 個基點，而不是其他許多官員暗示的 25 個基點。