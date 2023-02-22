盤中速報 - 王品(2727)急拉2.37%報260.0元，成交680張

王品(2727-TW)近5分K漲速2.37%，22日09:05報260.0元，成交680張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

王品(2727-TW)近5日股價上漲17.32%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲5.26%。台灣加權指數下跌0.58%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,189 張
  • 外資買賣超：+556 張
  • 投信買賣超：+513 張
  • 自營商買賣超：+120 張
  • 融資增減：-924 張
  • 融券增減：+90 張

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