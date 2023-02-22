盤中速報 - 王品(2727)急拉2.37%報260.0元，成交680張

王品(2727-TW)近5分K漲速2.37%，22日09:05報260.0元，成交680張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲17.32%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲5.26%。台灣加權指數下跌0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,189 張
- 外資買賣超：+556 張
- 投信買賣超：+513 張
- 自營商買賣超：+120 張
- 融資增減：-924 張
- 融券增減：+90 張
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AI優化後報酬率
+34.54%
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原投組報酬率
+29.49%
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投組標的成分
40%
1519
20%
6205
20%
6290
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