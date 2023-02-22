盤中速報 - 智原(3035)急跌-2.12%報184.5元，成交17,083張

智原(3035-TW)近5分K跌速2.12%，22日09:46報184.5元，成交17,083張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智原(3035-TW)近5日股價上漲4.43%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌3.49%。台灣加權指數下跌0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,145 張
- 外資買賣超：-1,327 張
- 投信買賣超：-1,957 張
- 自營商買賣超：+2,139 張
- 融資增減：+861 張
- 融券增減：-532 張
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投組標的成分
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