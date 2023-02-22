盤中速報 - 晶華(2707)急拉2.43%報274.0元，成交483張

晶華(2707-TW)近5分K漲速2.43%，22日09:07報274.0元，成交483張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶華(2707-TW)近5日股價上漲3.68%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲5.26%。台灣加權指數下跌0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,354 張
- 外資買賣超：-3,603 張
- 投信買賣超：+1,032 張
- 自營商買賣超：+217 張
- 融資增減：+992 張
- 融券增減：+14 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+23.60%
$12,360
原投組報酬率
+18.37%
$11,837
投組標的成分
40%
1519
20%
6205
20%
6290
10%
6643
10%