盤中速報 - 晶華(2707)急拉2.47%報288.5元，成交373張

晶華(2707-TW)近5分K漲速2.47%，20日09:04報288.5元，成交373張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶華(2707-TW)近5日股價上漲9.69%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲10.57%。台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-92 張
- 外資買賣超：-1,438 張
- 投信買賣超：+999 張
- 自營商買賣超：+347 張
- 融資增減：+849 張
- 融券增減：+39 張
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投組標的成分
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