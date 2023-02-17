盤中速報 - 晶華(2707)急拉2.04%報274.5元，成交1,824張

晶華(2707-TW)近5分K漲速2.04%，17日10:43報274.5元，成交1,824張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

晶華(2707-TW)近5日股價上漲3.85%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲7.15%。台灣加權指數下跌0.31%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-184 張
  • 外資買賣超：-735 張
  • 投信買賣超：+454 張
  • 自營商買賣超：+97 張
  • 融資增減：+754 張
  • 融券增減：-5 張

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