盤中速報 - 晶華(2707)急拉2.04%報274.5元，成交1,824張

晶華(2707-TW)近5分K漲速2.04%，17日10:43報274.5元，成交1,824張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶華(2707-TW)近5日股價上漲3.85%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲7.15%。台灣加權指數下跌0.31%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-184 張
- 外資買賣超：-735 張
- 投信買賣超：+454 張
- 自營商買賣超：+97 張
- 融資增減：+754 張
- 融券增減：-5 張
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原投組報酬率
+24.29%
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投組標的成分
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2731
20%
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3661
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