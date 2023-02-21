默克新冠藥丸無法有效降低同住家人感染風險

默克公司 (Merck & Co Inc)(MRK-US) 周二 (21 日) 表示，其新冠藥丸無法有效降低與同一家庭中感染者接觸者的感染風險。

這種名為 Lagevrio 的藥丸、又稱 molnupiravir，已在包括美國和歐洲在內的市場上獲得批准，用於治療高危新冠病毒患者。

默克公司表示，後期試驗顯示，與服用安慰劑的參與者相比，接受該藥物治療的參與者患新冠肺炎的可能性降低了 23.6%，未能達到試驗的主要目標。

去年 6 月，輝瑞公司 (PFE-US) 停止了一項針對標準風險患者的新冠抗病毒藥物 Paxlovid 的試驗，因為研究顯示該療法無法有效減輕該組患者症狀。