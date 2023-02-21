默克新冠藥丸無法有效降低同住家人感染風險。（圖：AFP）Tag默克新冠藥丸感染風險默克公司 (Merck & Co Inc)(MRK-US) 周二 (21 日) 表示，其新冠藥丸無法有效降低與同一家庭中感染者接觸者的感染風險。 這種名為 Lagevrio 的藥丸、又稱 molnupiravir，已在包括美國和歐洲在內的市場上獲得批准，用於治療高危新冠病毒患者。 默克公司表示，後期試驗顯示，與服用安慰劑的參與者相比，接受該藥物治療的參與者患新冠肺炎的可能性降低了 23.6%，未能達到試驗的主要目標。 去年 6 月，輝瑞公司 (PFE-US) 停止了一項針對標準風險患者的新冠抗病毒藥物 Paxlovid 的試驗，因為研究顯示該療法無法有效減輕該組患者症狀。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+19.30%$11,930原投組報酬率+12.17%$11,217投組標的成分40%耀勝320720%精剛158420%華星光497910%雷虎803310%匯豐中國A股匯聚基金(美元)延伸閱讀在FDA擱置試驗數月後 默克宣布重啟HIV藥物後期研究默克胃癌綜合療法在末期研究達到目標莫德納與默克聯合疫苗可降低黑色素瘤復發機率44%〈財報〉新冠藥物銷售強勁 默克上季業績超過預期默克第二階段新廠2025年落成 估創造400個就業機會相關貼文