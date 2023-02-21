〈光寶科法說〉去年賺逾半個股本 Q4擬配息3元

光寶科 (230-TW) 今 (21) 日公布去年第四季財報，並召開法說會，公司表示，受惠雲端電源、車用電子出貨帶動，去年稅後純益 141.5 億元，年增 2%，每股純益 6.19 元；董事會並決議去年第四季擬配息 3 元。

董事會今也決議，去年第四季擬發放 3 元現金股利，加上去年上半年發放的 1.5 元，全年每股現金股利共發放 4.5 元，以今日收盤價 69.8 元計算，現金殖利率 6.4%。

光寶科去年四季營收 430.9 億元，季減 7%、年減 3%，毛利率 19.5%，與前季持平，年增 2.2 個百分點，營益率 7.7%，季減 1.8 個百分點、年減 0.4 個百分點，稅後純益 38.47 億元，季減 9%、年增 53%，每股純益 1.68 元。

光寶科全年營收 1734.5 億元，年增 5%，毛利率 19.2%，年增 0.7 個百分底，營益率 8.7%，年增 1.2 個百分點，稅後純益 141.5 億元，年增 2%，每股純益 6.19 元。

光寶科表示，去年第四季雲端電源、車用電子業務營收分別較前一年同期成長 31%、48%，獲利也成長 2.2 個百分點，另外，影像事業也完成營業讓與，更聚焦光電、雲端、資通訊三大事業群。

至於去年全年，光寶科指出，受惠雲端車用電子與高階光耦合器皆成長，帶動營收、獲利同步提升。

光寶科持續聚焦核心業務成長，光電、雲端業務營收總和已超過 900 億元，其中光電光耦合器三年 CAGR 12%，車用電子 CAGR 達 22%，雲端物聯網 7%，雲端電源 32%。

光寶科去年光電部門、雲端與物聯網營收比重已達 53%，公司指出，未來將持續朝光電 4 成、雲端 3 成、消費性電子 3 成的目標邁進，帶動獲利向上。