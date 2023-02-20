盤中速報 - 雲品(2748)急跌-2.24%報95.5元，成交3,155張

雲品(2748-TW)近5分K跌速2.24%，20日09:07報95.5元，成交3,155張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲23.35%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲10.57%。台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,584 張
- 外資買賣超：+525 張
- 投信買賣超：+1,083 張
- 自營商買賣超：+976 張
- 融資增減：-59 張
- 融券增減：+449 張
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