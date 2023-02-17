〈台幣〉外資落跑 重貶1.24角失守30.4關卡 創逾1個月新低

外資今 (17) 日變臉提款台股逾 110 億元，並偏向匯出，新台幣兌美元匯率下午貶勢擴大，接連失守 30.3、30.4 元兩道關卡，終場貶值 1.24 角，收在 30.404 元，為逾 1 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值 18.04 億美元。

美國 1 月 PPI 年增 6%，高於預期，聯準會恐進一步升息抑制通膨，美股應聲嚇挫，美元持續走強。亞幣今天全面跳水，新台幣匯率盤中最低來到 30.416 元，重貶 1.36 角，熱錢大舉撤出亞洲市場。

新台幣兌美元匯率終場貶勢略收斂，以 30.404 元作收，貶值 1.24 角，為今年 1 月中旬以來的低點，台北外匯市場成交金額 12.05 億美元，元太外匯市場成交金額 5.99 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數大漲 0.79%，韓元重貶 1.13%，日元貶值 0.76%，歐元貶值 0.62%，越南盾貶值 0.59%，新加坡幣與新台幣皆貶 0.41%，人民幣也貶 0.39%，亞幣全面倒地。

台股今天跟隨亞股走弱，台積電領跌，電子股賣壓沉重，大盤一度跌逾 130 點，不過，金融股強力撐盤，中小型股也獲買盤青睞，加權指數終場下跌 70.8 點，收在 15479.7 點，失守 10 日線。外資變臉大賣 116 億元，三大法人合計賣超 121.88 億元。