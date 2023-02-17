〈貴金屬盤後〉美躉售通膨強於預期 但黃金擺脫早盤跌勢 自逾5周低點回升

在美元從盤中高位回落後，黃金期貨周四 (16 日) 找到支撐力，擺脫早盤跌勢，最終收高。

美國周四公布，1 月生產者物價指數 (PPI) 大幅上升，此前周二公布的消費者物價指數 (CPI) 也顯示 1 月通膨僅緩慢下降，意味聯準會 (Fed) 有必要進一步升息，令美元連日攀升。

4 月交割的紐約黃金期貨價上漲 6.50 美元或近 0.4%，收在每盎司 1851.80 美元，自周三下跌 1.1% 後觸及的 1 月 5 日以來最低點攀升上來。

美元在美國 1 月 PPI 公布後走高，該指數上升 0.7%，不僅高於《華爾街日報》調查的經濟學家預期的 0.4% 升幅，也創下去年夏季以來最大升幅。

ICE 美元指數周四高點達 104.234，但已回落至 103.851，接近當日低點。與此同時，美國公債殖利率放緩上升趨勢，10 年期公債殖利率上升 1.7 點至 3.827%。

RBC 資本市場分析師 Christopher Louney 周四報告指出，黃金因殖利率上升和美元走強而重新定位，但現實情況是，黃金價格將繼續圍繞數據發布 (就業、通膨、成長等），因為投資者繼續尋找有關 Fed 政策決定和經濟衰退可能性的線索。

但 Louney 表示，RBC 資本市場仍看空當前價位的黃金，因為投資者流動持續萎靡不振，尤其是 ETF 流動，雖然在黃金上漲時它們持平，但已再次下降。

由於投資者幾乎沒興趣投資黃金，也沒有任何避險資金明顯流入的跡象，Louney 稱，不僅難以相信黃金可達每盎司 1900 美元的價位，就連當前價位也令人沒信心。

周二公布的美國 CPI 數據顯示，1 月生活成本上漲 0.5%，為三個月來最大漲幅，且高於分析師預期，促使交易者認為 Fed 可能做好迎接 5% 以上利率的準備。

克里夫蘭 Fed 行長 Loretta Mester 周四表示，她本預期 Fed 上一回的 1 月會議會更加積極，因為她看到令人信服的經濟理由，需要升息 50 個基點。

SPI 資本管理公司管理人 Stephen Innes 認為，無論是更強勁的經濟數據還是更高的通膨數據，這些打擊將不斷出現，一定會引起 Fed 一連串更長期的 25 個基點升息動作，但黃金多頭更擔心的是，Fed 可能開始討論升息 50 個基點。

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