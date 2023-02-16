8成企業預估今年營運持平 金融、餐飲等5大產業樂觀看營運

中華徵信所 CRIF 今 (16) 日發布《2023 年景氣趨勢洞察》，超過 8 成受訪企業認為今年營運表現持平，看好與不看好的企業則僅各占 8% 左右，CRIF 台灣總編輯劉任認為，面對全球經濟放緩，企業除了強化體質，也要做好企業數位轉型或升級迎接下一個景氣的來臨。

根據中華徵信所發布的報告指出，從產業別來看，包括金融業 (30.43%)、餐旅業 (26.97%)、租賃及分期付款業 (21.62%)、IC 設計業 (18.57%)，與電信業 (18.18%)，認為今年營運狀況將向上發展。

劉任表示，從調查結果來看，預測結果吻合當前產業發展態勢，金融業歷經防疫保單的虧損，加上升息導致存放款利差加大；餐旅業則在國內外防疫大幅鬆綁下已渡過最艱辛的時刻，因此對今年營運相對樂觀。

至於租賃及分期付款業則與金融業連動，IC 設計業與電信業都期待並看好電動車帶來的行動商機。

CRIF 台灣也將業務關注度擴大至亞洲市場，台灣企業對於東協地區的企業需求正急速上升，台灣對東協地區企業的徵信報告需求也快速增加，帶動 2021 年及 2022 年業務量穩定成長，分別達到 28.8% 及 40%。

劉任指出，從近三年尋求徵信報告服務的企業來看，在東協地區的關係企業間數也以近乎倍數成長；就國別來看，東協地區的新加坡、越南、泰國、馬來西亞位居前四名，第五名則是印度，足見其發展潛力，5 個國家合計共 319 家占全體新增家數 91.1%，顯見東協地區的蓬勃發展。

CRIF 台灣總經理郭曉薇指出，從企業在東協地區的關係企業數量成長幅度，顯示企業供應鏈正大幅度朝東協地區移動，然而東協報告數量占 CRIF 台灣業務總量仍低於 10%，顯示台灣企業尚未開啟對東協地區企業及產業的認識。

郭曉薇指出，面對供應鏈的移轉，在集團全面啟動品牌升級後，亞太區的資源也將獲得充分整合，逐步建立東協資料庫並延伸出多元服務，例如東協徵信報告、東協產業分析、產業與企業媒合、台商供應鏈分析等，助攻台企開拓深具潛力的東協市場。