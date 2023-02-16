〈生策年會〉生醫產業迎發展契機 許勝雄提四大建言

電子大廠仁寶 (2324-TW) 董事長許勝雄今 (16) 日以顧問身分出席生策年會，他期許過去幾年疫情的挑戰，轉化為生醫產業發展新興產業的能力，並看好生醫產業將迎來很好發展的契機，不過針對產業未來發展，他也提出法規、人才等四大建言。

許勝雄表示，過去 40 年來，台灣生醫產業已從原料業，慢慢發展到包含醫療相關器械、生技應用等，智慧醫療發展也產生很大的突破成長，預期在很快的未來，台灣生醫產業將形成兆元級護國神山產業，同時也看到政府積極協助，今日行政院會就通過再生醫療法案等，過去也將生醫產業列入兩兆雙星、六大核心產業中。

許勝雄說，生技產業白皮書也揭露，台灣 2021 年生技產業產值已超過 6000 億元，為 2012 年的 1.5 倍，呈現蓬勃發展，他更提及，過去幾年台灣在疫情考驗、世界經濟動能放緩下，仍繳出令國際刮目相看的防疫成果、經濟成長率，不過針對產業未來發展，他也提出四大建言。

從法規環境面來看，許勝雄說，生技醫療在發展創新、商業化過程，有相當大的投資風險，認為相關法規要隨著國際新興產業發展趨勢適時檢討，同時政府也應該提出具前瞻系、開創性、導引性的政策規劃，在擴大產業發展空間的同時，也協助業者降低投資風險，近年 CDMO、自體細胞治療等都是具體實踐的例子。

第二，許勝雄說，生技醫療產業的發展需結合產官學研共創平台，打造完整生態鏈，建立有系統、有步驟的生醫體系，而台灣也可以參考過去矽谷政策、國內科研技轉成功的經驗，結合相關資源降低生產成本。

許勝雄也特別提及，電子五哥包含廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW)、鴻海 (2317-TW) 等資通訊科技廠，在廣泛的生意中都發展出結合本身產品，擴大在生技領域的應用投資，第三，則是培育全方位人才，進而激發更多跨領域創意。

最後，許勝雄認為，生技產業發展也須進一步促進國際交流合作，除提升生技產業的競爭力外，也有助市場開發，同時補足國內市場的不足，創造更多國內外接軌商機。