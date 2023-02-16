〈台馬海纜斷〉NCC：近年故障次數共11次 年底微波備援系統擴至8Gbps

台馬兩條海底電纜全斷線，國家通訊委員 (NCC) 今 (16) 日回應，根據資料顯示，台馬海纜近年故障次數共 11 次，除了中華電 (2412-TW) 會協助擴增微波備援系統頻寬容量至 3.8Gbps 外，有機會今年底再擴大至 8.148Gbps。

NCC 引用中華電資料指出，回顧台馬海纜故障頻率，2021 年共 5 次、2022 年共 4 次、2023 年為此次 2 件斷纜事件，過去馬祖南竿之間的海纜，時常遭到中國漁船、抽砂船干擾，而此次則是分別被中國漁船、貨輪遭損。

NCC 補充，由於台灣海峽較淺，海纜也較容易遭漁船受損，目前中華電也引用新技術，未來會把海纜做適當的掩埋保護，將佈建在海底至少 1.5 米的深度。

中華電同步緊急擴增微波備援系統，預計 3 月中施工完成後，台馬微波頻寬可由原本的 2.2Gbps，經擴增 1.6Gbps 後累計至總頻寬 3.8Gbps。NCC 補充，後續數位發展部也將協助，將於 6 月底進一步擴增至 4.382Gbps、今年底至 8.148Gbps。

另外，中華電強調，除了會全力搶修加速恢復通信外，也會依據服務契約，對受影響的客戶主動辦理相關業務月租費減收，包括固網業務 (電路、HiNet 上網、MOD) 月租費全免，以及行動業務中，馬祖當地居民月租費全免，短期到馬祖旅遊客戶則依使用日數比例減收月租費。

為提高未來台馬通信服務穩定，中華電信預定 2025 年 9 月完成台馬第四號新海纜建設，以降低未來海纜若再因意外造成斷纜時之衝擊。