鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估上修至18.81元，預估目標價為754元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.32元上修至18.81元，其中最高估值20.36元，最低估值17.15元，預估目標價為754元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|20.36
|24.38
|最低值
|17.15
|21.29
|平均值
|18.57
|22.82
|中位數
|18.81
|22.88
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|122,780,000
|149,276,667.07
|最低值
|116,135,871.61
|136,620,465.33
|平均值
|121,063,670.47
|143,959,968.61
|中位數
|121,946,721.38
|146,682,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|18.02
|13.87
|9.95
|10.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|88,396,696
|67,198,104
|51,830,417
|42,017,012
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。