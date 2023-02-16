〈陸港盤後〉中國財長稱今年財政依然嚴峻 A股三大指數走低

中國 A 股市場三大指數周四（16 日）收盤同步走低，滬指跌 0.96%，利空是中國財政部長劉昆表示，今年財政收入增幅不會太大，財政收支依然嚴峻，且美中晶片戰諜影重重，知情人士透露，一名前中國員工竊取 ASML 用來儲存其機台技術資料的軟體系統數據。

滬指周四收盤跌 0.96% 報 3,249.03 點，深成指跌 1.3% 報 11,907.4 點，創業板指跌 1.36% 報 2,512.5 點；兩市成交額合計人民幣 1.1930 兆元，「北向資金」淨買入 67.94 億元。

有色、軍工、半導體類股跌幅較大，汽車、石油、電力、煤炭、食品飲料、地產、醫藥等族群走低，釀酒、網遊類股則逆勢拉升。

香港恒生指數周四收盤漲 0.84%，恒生科技指數勁揚 1.83%。

劉昆在周四刊登於財政部官網的文章中說，今年財政收入將恢復性增長，但增幅不會太大，財政收支依然嚴峻。他表示，從財政收入看，今年經濟有望回升，加上去年集中實施留抵退稅後基數偏低，為財政收入恢復性增長奠定基礎。但經濟恢復基礎尚不牢固，財政收入存在較大不確定性。

劉昆進一步說：要「堅持系統觀念，高度警惕產業、金融等領域風險向財政轉移集聚，支持做好房地產風險、金融風險等防範處置，牢牢守住不發生系統性風險的底線。」

與此同時，《彭博》報導，知情人士透露，ASML 被偷的是用來儲存其機台技術資料的軟體系統數據，包含對製造先進晶片至關重要的微影系統細節。ASML 先前發布聲明時，未具體說明何種資料被竊。

儘管中國房市周四傳出利多，但未能提振投資人信心。中國國家統計局公布的數據顯示，1 月 70 城新屋價格（不含保障房）與去年 12 月相比持平，前月是下跌 0.25%。中古屋房價降 0.28%，降幅也比前月的 0.41% 小。

中國監管機關在去年 11 月公布一項振興房地產業的全面計畫，主要側重於供應方面，承諾向資金緊張的建商提供支持。從那時起，政府官員進一步採取措施，提振購房者需求，並確保該產業穩定成長。

今年 1 月是房市需求的關鍵考驗，因為在疫情封鎖期間滯留在大城市的農民工和白領階級，多年來首度有機會在農曆春節期間返鄉賞屋。