盤中速報 - 華新科(2492)急拉2.11%報96.8元，成交713張

華新科(2492-TW)近5分K漲速2.11%，16日09:08報96.8元，成交713張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華新科(2492-TW)近5日股價下跌4.86%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.39%。台灣加權指數下跌1.19%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,098 張
- 外資買賣超：-2,615 張
- 投信買賣超：-903 張
- 自營商買賣超：+420 張
- 融資增減：+591 張
- 融券增減：-147 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.14%
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原投組報酬率
+7.50%
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投組標的成分
40%
3027
20%
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20%
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