盤中速報 - 凱美(2375)急拉2.06%報64.3元，成交306張

凱美(2375-TW)近5分K漲速2.06%，16日09:09報64.3元，成交306張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凱美(2375-TW)近5日股價上漲1.29%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.39%。台灣加權指數下跌1.19%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-801 張
  • 外資買賣超：-784 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-17 張
  • 融資增減：+226 張
  • 融券增減：0 張

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