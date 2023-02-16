盤中速報 - 凱美(2375)急拉2.06%報64.3元，成交306張

凱美(2375-TW)近5分K漲速2.06%，16日09:09報64.3元，成交306張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凱美(2375-TW)近5日股價上漲1.29%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.39%。台灣加權指數下跌1.19%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-801 張
- 外資買賣超：-784 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-17 張
- 融資增減：+226 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
凱美(2375-TW)近5分K漲速2.06%，16日09:09報64.3元，成交306張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凱美(2375-TW)近5日股價上漲1.29%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.39%。台灣加權指數下跌1.19%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+21.45%
$12,145
原投組報酬率
+12.49%
$11,249
投組標的成分
40%
3027
20%
5284
20%
2754
10%
8081
10%