盤中速報 - 華新科(2492)急拉2.99%報103.5元，成交4,297張

華新科(2492-TW)近5分K漲速2.99%，02日09:09報103.5元，成交4,297張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華新科(2492-TW)近5日股價上漲17.62%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲4.81%。台灣加權指數上漲3.26%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,307 張
- 外資買賣超：+4,058 張
- 投信買賣超：+312 張
- 自營商買賣超：+937 張
- 融資增減：-910 張
- 融券增減：+366 張
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