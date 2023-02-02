盤中速報 - 華新科(2492)急拉2.99%報103.5元，成交4,297張

華新科(2492-TW)近5分K漲速2.99%，02日09:09報103.5元，成交4,297張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華新科(2492-TW)近5日股價上漲17.62%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲4.81%。台灣加權指數上漲3.26%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,307 張
  • 外資買賣超：+4,058 張
  • 投信買賣超：+312 張
  • 自營商買賣超：+937 張
  • 融資增減：-910 張
  • 融券增減：+366 張

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