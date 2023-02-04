〈熱門股〉華新科周漲近2成 重返百元大關創半年高

華新科董事長焦佑衡。(鉅亨網資料照)
華新科董事長焦佑衡。(鉅亨網資料照)

被動元件產業逐漸脫離谷底。華新科 (2492-TW) 本周也在大盤走強以及華新集團輪漲行情帶動下，股價大漲 19%，重返百元之上，創半年高點。

目前被動元件庫存已自高點回落，市場普遍認為最壞情況已過，需求可望逐步回溫，加上華新科近年積極布局車用等高階領域，在電動車、車用電子蓬勃發展趨勢下，營運可望逐步回升。

而新春開紅盤後，除了華新集團受到市場追捧外，資金也在被動元件各股輪動，華新科本周最高衝上 104.5 元，一度回到年線之上，周五則收在 100 元，守穩百元大關。

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