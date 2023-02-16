淘金熱退潮！去年中國超過5,700家晶片公司消失

最新數據顯示，去年中國超過 5,700 家晶片公司消失，較前年激增 68%，平均每天吊銷、註銷的企業數量超過 15 家，凸顯美中晶片戰、全球半導體產業景氣降溫等衝擊，中國晶片淘金熱退潮。

《鈦媒體》周四（16 日）報導，企查查數據顯示，去年中國吊銷、註銷的晶片相關企業達 5,746 家，遠超過往年，而且較前年暴增 68%。目前中國現存晶片相關企業超過 17 萬家。

去年前八個月，中國吊銷、註銷的晶片相關企業達到 3,470 家，而 9 月到 12 月，中國竟增加 2,300 多家吊 / 註銷晶片企業，平均每天註銷工商資料的晶片企業超過 15 家。

美中晶片戰，全球半導體產業進入下行周期，導致中國晶片行業面臨「內憂外患」的關鍵時刻。

去年中國整個晶片企業數量銳減的重要原因之一，是全球晶片行業出現衰退和供應鏈轉型局勢。

英特爾執行長基辛格表示，市場需求惡化超過預期，預估今年第 1 季營收為 105 億 - 115 億美元，營收下限為 2010 年以來最低水準。英特爾正透過減薪度過難關，基辛格已宣布減薪 25%，並且整個高層薪酬大減逾 15%，可看出英特爾面臨很大業績壓力。

三星電子則說，上季市場信心惡化，記憶體晶片價格進一步下跌。受宏觀經濟情勢影響，三星預料今年智慧手機市場需求將會萎縮。

雪上加霜的是，美國政府持續管制對中半導體出口，也極大影響晶片公司業績和產業信心。

中國晶圓代工龍頭中芯國際在 2 月 10 日公布的財報顯示，上季營收較前季減少 15%，歸母公司營業利潤（純利）較一年前降 27.8%。中芯國際預估，本季營收較前季下降 10%-12%，毛利率降至 19%-21%，主要受消費電子市場需求低迷、全球經濟放緩、美國對華半導體出口限制等因素影響。

針對美日荷限制向中國出口晶片製造設備，中國半導體行業協會在周三發表聲明，表示回顧全球半導體產業 60 餘年發展歷程，產業之所以呈現出如今繁榮景象，正是依賴於全球化市場以及全球化合作創新，這也是半導體產業發展的核心驅動力。

以註冊公司數量判斷中國晶片行業興衰，並不是十分準確，但這個數字具有很強參考意義，可看出整個行業的趨勢變遷。

過去幾年，隨著晶片行業熱度不斷攀升，一些沒半導體技術經驗的入門者創立公司，進入高技術行業。但問題在於，由於半導體供應鏈十分複雜，這種晶片淘金熱在短期內並未解決國產晶片「自給自足」的根本性問題，而且大市場並未孕育出大公司。

近日艾瑞咨詢（iResearch）匯總中國國內半導體新創企業的融資情況。從 2014 年至 2022 年 5 月，中國晶片行業共進行 865 筆投融資。按業務領域區分，專注於電路設計、把晶片製造委托給外部的「無廠」企業占 64.2％，這意味中國大多數晶片新創企業都集中在設計領域。

一個很明顯的事實是，無論是手機處理器核心架構 ARM，抑或設備製造端的 ASML 光刻機、台積電 (2330-TW) 3 奈米先進製程，中國晶片產業依然仰賴海外企業的技術與產品。