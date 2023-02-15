〈陸港盤後〉美國1月CPI比預期高 A股三大指數齊跌

中國 A 股市場三大指數周三（15 日）收盤同步走低，滬指跌 0.39%，利空是美國 1 月消費者物價指數（CPI）比預期高，顯示通膨出現再度加速的徵兆，且多名聯準會（Fed）官員支持繼續升息。

滬指周三收盤跌 0.39% 報 3,280.49 點，深成指跌 0.25% 報 12,064.38 點，創業板指跌 0.7% 報 2,547.2 點；兩市成交額合計人民幣 9,373 億元，「北向資金」淨賣出 18.64 億元。

金融、地產、物流、旅遊、鋼鐵、煤炭等類股走低，軟體、半導體族群逆勢拉升，汽車、釀酒類股小漲。

香港恒生指數周三收盤大跌 1.43%，恒生科技指數跌 0.97%。

美國勞工部周二表示，1 月 CPI 較去年同期攀升 6.4%，雖然升幅比去年 12 月的 6.5% 小，但大於經濟學家原估的 6.2%，顯示通膨出現再度加速的跡象。

多名 Fed 官員周二支持進一步升息，以對抗通膨，並暗示強勁就業市場帶來的黏性通膨壓力，可能會把利率推升至比預測更高的水準。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）認為，面對緩慢回落的物價，Fed 必須將利率調至 5% 以上的某個水準，至於會超過 5% 多少，很大程度上取決於經濟數據。

哈克說，通膨升幅正在縮小，但縮小的速度不會太快，且他對食品價格攀高感到特別憂心。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，強勁勞動力市場顯然帶來高通膨持續時間超出預期的風險，因此央行可能需要把利率上調至「高於目前預測」的水準。他並說，年底前把聯邦資金利率升至 5%-5.5% 區間是正確框架。

目前 Fed 政策利率落在 4.50%-4.75% 區間，而去年 12 月的點陣圖顯示，多數 Fed 官員預測終點利率將達到 5.1%。

Thornburg Investment Management 投資部門共同主管 Benjamin Kirby 說：「通膨仍在減緩，但下降速度沒我們希望的那麼快。」因此，專家預料，Fed 官員不僅 3 月和 5 月均將各升息 1 碼，甚至 6 月都可能再度調高利率。

瑞銀經濟學家 Alan Detmeiste 則表示，貨幣政策對經濟的影響具滯後性，到目前為止，去年升息僅促使通膨小幅下降。「升息的最大效果最快可能要到年底才會顯現。」他預料美國經濟將於今年年中陷入衰退，年底時失業率將升至 4.5%，核心 CPI 降至 2.3%。